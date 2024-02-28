На Колыме уровень заболеваемости ОРВИ снизился на 9% за неделю

Как уточнили в пресс-службе областного Минздрава, об окончательном снижении говорить рано, "так как зима еще не закончилась"

ТАСС, 28 февраля. Уровень заболеваемости ОРВИ в Магаданской области снизился на 9% за неделю с 19 по 25 февраля. Это связывают с сезонным снижением вирусной активности, сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава.

"С симптомами ОРВИ в медучреждения области обратились 1 052 человека, в том числе 738 детей в возрасте от 0 до 14 лет. Уровень заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей снизился на 9%. Об окончательном снижении заболеваемости говорить рано, так как зима еще не закончилась. Это сезонное снижение в конце зимы, однако о финальных итогах пока говорить рано", - обозначили в пресс-службе.

По данным на 22 февраля, частично были приостановлены воспитательные процессы в 12 группах десяти детских садов, а также учебные процессы в 4 классах 3 школ.

Также за неделю зарегистрировали 18 случаев новой коронавирусной инфекции и 11 случаев гриппа.