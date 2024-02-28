Движение судов через Босфор приостановили из-за тумана

Также погодные условия ухудшились в районе автомобильных мостов через пролив и на территории азиатской части Стамбула

АНКАРА, 28 февраля. /ТАСС/. Движение судов по проливу Босфор временно приостановлено в обоих направлениях. Об этом сообщило Главное управление береговой охраны Турции.

Такая мера принята из-за густого тумана, образовавшегося в проливе.

Как сообщает телеканал TRT, с утра видимость в проливе резко упала. Туман в основном образовался в северной части пролива, ближе к водам Черного моря. Также погодные условия ухудшились в районе автомобильных мостов через Босфор и на территории азиатской части Стамбула. Затруднено автомобильное движение.