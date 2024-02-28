На Всемирный фестиваль молодежи в Сочи вылетела первая группа из команды Узбекистана

Всего же более 200 делегатов представят республику на ВФМ - 2024

ТАШКЕНТ, 28 февраля. /ТАСС/. Первая группа из команды Узбекистана вылетела из Ташкента в Сочи, где с 29 февраля по 7 марта будет проходить Всемирный фестиваль молодежи. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь представительства Россотрудничества в Узбекистане Игорь Мушастиков.

"Сегодня утром первая группа из команды Узбекистана отправилась на Всемирный фестиваль молодежи, который в этом году семь дней будет проходить в Сочи. Первые пятьдесят человек, а это старшеклассники, студенты, "Волонтеры Победы", предприниматели и преподаватели школ и вузов. Всего же более 200 делегатов будут представлять Узбекистан на ВФМ - 2024", - сказал Мушастиков. По его словам, членов команды Узбекистана ждут в Сочи новые знакомства, новые эмоции и новые впечатления.

"Впереди - все новое, эти дни члены узбекистанской команды точно будут помнить всю свою жизнь, как вспоминают предыдущие фестивали молодежи и студентов сотни тысяч их участников. И, поверьте, очень сегодня им завидуют", - добавил Мушастиков.