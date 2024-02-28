Фонтан в сквере Девичьего Поля в центре Москвы отремонтируют

Также планируется восстановить архитектурный облик сооружения

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют фонтан в сквере Девичьего Поля в районе Хамовники. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Фонтанные комплексы являются украшением города и местом отдыха москвичей и гостей столицы, поэтому было принято решение в этом году восстановить фонтан в сквере Девичьего Поля, который долгое время не работал. Проведем комплекс мероприятий, которые позволят запустить гидросооружение уже в новом сезоне в апреле, затем планируется его капитальный ремонт", - сказал Бирюков.

Он отметил, что фонтан был установлен в 1930 году недалеко от Новодевичьего монастыря напротив Военной академии имени М. В. Фрунзе. Его общая площадь составляет 1,4 тыс. кв. м.

"В ходе работ установили новые насосы и восстановили подачу воды в чаши фонтана, в настоящее время ведется монтаж внутренних электросетей и энергоустановок. С наступлением устойчивых положительных температур воздуха приступим к восстановлению архитектурного облика сооружения", - добавил заммэра.