В Колонном зале Дома Союзов началась церемония прощания с Вячеславом Лебедевым

После церемонии в храме Христа Спасителя пройдет отпевание Лебедева

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Церемония прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым начинается в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы.

Как передает корреспондент ТАСС, пока проститься с ним могут официальные лица. Для всех остальных вход будет свободным с 12:00 до 13:00.

В связи с церемонией прощания закрыт один из выходов метро "Охотный Ряд", движение для автотранспорта перекрыто по улице Большая Дмитровка.

После церемонии прощания в храме Христа Спасителя пройдет отпевание Лебедева. Его совершит Патриарх Московский и Всея России Кирилл. Похоронят Лебедева на Новодевичьем кладбище.

Лебедев умер 23 февраля на 81-м году жизни из-за тяжелой болезни. Он был бессменным председателем Верховного суда России с июля 1989 года.