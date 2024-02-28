В Воронежской области пройдет первая в 2024 году проверка системы оповещения населения

Электросирены будут работать 6 марта с 10:40 до 10:43

ВОРОНЕЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Комплексная проверка региональной системы оповещения населения пройдет 6 марта в Воронежской области, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"Комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения пройдет в среду, 6 марта. Электросирены будут работать с 10:40 до 10:43. Во время работы сирен прервутся программы телерадиовещания с 10:43 до 10:44", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, это будет первая в 2024 году проверка системы оповещения населения Воронежской области. Власти региона также обратились к жителям с просьбой во время работы сирен сохранять спокойствие. Проверка необходима для определения степени готовности технических средств оповещения.