СК за два года возбудил 303 дела о распространении фейков о ВС РФ

Глава ведомства Александр Бастрыкин отметил, что также возбуждено 99 уголовных дел о дискредитации российской армии

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ с марта 2022 года возбудил 303 уголовных дела по фактам публичного распространения ложной информации о действиях Вооруженных сил России. Об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

"С момента введения в Уголовный кодекс (март 2022 года) статьи о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ по ней возбуждено 303 уголовных дела. В суды направлено 147 дел в отношении 149 лиц", - сказал он. При этом более 100 таких дел было возбуждено в 2023 году.

По словам Бастрыкина, также было возбуждено 99 уголовных дел о дискредитации российской армии. Перед судом за эти преступления предстали 60 человек.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте tass.ru в 11:00.