В Херсонской области начался ремонт дороги до административной границы с Крымом

Ремонтные работы планируют завершить к концу 2024 года

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Специалисты "Автодора" приступили к ремонту автодороги Новотроицкое - Чаплинка, соединяющей населенный пункт в Херсонской области и административную границу с Крымом, сообщило Министерство транспорта и развития инфраструктуры Херсонской области.

"Дорожники госкомпании "Автодор" совместно с подрядными организациями приступили к укладке асфальтобетонного покрытия на участке автомобильной дороги Новотроицкое - Чаплинка. Уже уложено 22,5 км нижнего слоя покрытия дороги или порядка 40 тыс. тонн асфальтобетонной смеси. Одновременно на протяжении всей дороги ведутся работы по расчистке полосы отвода, снятию старого дорожного покрытия, ремонту водопропускных искусственных сооружений", - сообщили в министерстве.

Запланированы работы по благоустройству прилегающей к дороге территории, остановок общественного транспорта, тротуаров.

"Автомобильная дорога входит в состав альтернативного подъездного пути к Крыму. После завершения капитального ремонта трасса разгрузит пункт пропуска "Чонгар" и позволит перепустить трафик к КПП Армянск", - сказали в Минтрансе Херсонской области.

Ремонт 70 км дороги будет завершен к концу 2024 года.

В работах задействованы около 70 человек и 40 единиц техники.