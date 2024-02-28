Москвичи направили на благотворительность более 100 млн рублей с помощью сервиса на mos.ru

В проекте участвуют 87 проверенных некоммерческих организаций

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Свыше 100 млн рублей пожертвовали москвичи с помощью благотворительного сервиса на городском портале mos.ru. С момента запуска в 2020 году им воспользовались более 85 тыс. человек, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"За три года востребованность сервиса у горожан выросла в четыре раза. Если в 2021 году пользователи совершали около 3,6 тыс. пожертвований в месяц, то в 2023 году - 14 тыс. Сегодня в проекте участвует 87 проверенных НКО (некоммерческих организаций - прим. ТАСС). Они регулярно публикуют отчеты о проделанной работе", - сказала Сергунина, слова которой приводит ТАСС пресс-служба департамента информационных технологий (ДИТ).

Отмечается, что в среднем москвичи в прошлом году направляли на благотворительность больше 1 млн рублей каждую неделю. Средства шли на поддержку подопечных столичных некоммерческих организаций, в том числе на помощь многодетным семьям, пожилым, людям с особенностями здоровья, а также бездомным животным.

"На странице сервиса НКО распределены по темам в зависимости от сферы деятельности. Пользователь может выбрать наиболее близкую ему категорию и узнать интересующую информацию о каждой организации. Направить средства можно одной, нескольким или сразу всем НКО из выбранного раздела. В последнем случае деньги будут распределены поровну", - уточнили в ДИТ.

Также в сервисе предусмотрена опция автоматического платежа. Подключить его можно после первого перечисления. Для этого нужно выбрать программу, периодичность, дату списания и сумму. В 2023 году популярность такого формата выросла на 150%.

"Еще один вариант - создание собственного благотворительного сбора в пользу одного из представленных направлений. Пользователь сам определяет продолжительность акции и привлекает к ней других людей - делится ссылкой с друзьями или публикует ее в соцсетях. Собранные средства напрямую передаются благотворительным организациям из выбранной категории", - заключили в пресс-службе.