Наемник из США в разговоре с пранкерами назвал командование ВСУ "самой большой проблемой"

Джейсон Фриман отметил, что русские военные "очень быстро учатся приспосабливаться к тому, что делают украинцы", и адаптируют свою тактику

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Американские наемники Джейсон Фриман и Джошуа Джон Рэндсфорд, бывшие частью "иностранного легиона" Украины, в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявили об ошибках военного командования в Киеве и назвали его "самой большой проблемой". Видеозаписи пранков размещены в Telegram-канале Вована и Лексуса.

Пранкеры разговаривали с наемниками из США, которые были частью "иностранного легиона", от имени экс-президента Украины Петра Порошенко под предлогом набора им иностранцев в свою личную военную компанию.

"Самая большая проблема - это украинское командование, которое не слушает солдат с опытом других войн. Не то чтобы у этих украинских командиров нет опыта, но они очень упрямые. Я кричал на разных полковников, которые угробили целую команду. <…> Я потерял уважение к этим отдельным командирам. Многие молодые украинские солдаты умирают из-за плохой тактики или из-за плохих приказов", - поделился Фриман.

Он также отметил, что русские военные "очень быстро учатся приспосабливаться к тому, что делают украинцы", и адаптируют свою тактику. Рэндсфорд в свою очередь пожаловался, что разведданные в войсках Украины зачастую "не доходят до тех, кто в них нуждается".

Мнимый Порошенко попросил Рэндсфорда оценить действия военного руководства Украины, в частности бывшего в момент нахождения американского военного в зоне боевых действий главкомом ВСУ Валерия Залужного.

"Некоторые наши командиры, как начальник штаба, я не думаю, что он даже знал, где мы действуем, - отреагировал наемник из США. - Он просто практически всегда отсутствовал, в то время, когда нам нужно было руководство".