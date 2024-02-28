В ЛНР сообщили об обучении в регионе около 40 школьников из Харьковской области

Число учащихся продолжает расти, уточнили в пресс-службе Минобразования республики

ЛУГАНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Около 40 школьников из Харьковской области обучаются в школах Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщили ТАСС в пресс-службе Минобразования республики.

"Около 40 школьников из Харьковской области обучаются в школах республики. Эта цифра продолжает расти - недавно наши учебные учреждения приняли еще несколько учеников из Харьковской области", - сказал сотрудник пресс-службы ведомства.

В понедельник глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщал, что подразделения ВС Украины усилили обстрелы ряда населенных пунктов подконтрольной РФ части Харьковской области.