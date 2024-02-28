Около 300 человек эвакуировали из Авдеевки с момента освобождения

Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил, что людям оказывают всю необходимую помощь

ДОНЕЦК, 28 февраля. /ТАСС/. Несколько сотен человек эвакуированы из Авдеевки в ДНР с момента освобождения города российскими войсками, сообщил ТАСС мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

"Количество эвакуированных из Авдеевки жителей уже насчитывается в сотнях, сотни три, не меньше", - сказал мэр. Он подчеркнул, что людям оказывают всю необходимую помощь.

Авдеевка расположена к северу от Донецка, оттуда украинские войска обстреливали близлежащие населенные пункты. 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии.