В Ясиноватой сообщили о прекращении ударов БПЛА по городу после освобождения Авдеевки

По словам мэра города Дмитрия Шевченко, количество обстрелов также сократилось

ДОНЕЦК, 28 февраля. /ТАСС/. Удары украинских войск при помощи беспилотников по Ясиноватой прекратились после освобождения Авдеевки, сообщил ТАСС мэр города Дмитрий Шевченко.

"По городу мы пока не фиксируем ударов дронами, теперь уже расстояние не позволяет", - сказал мэр.

Он уточнил, что количество обстрелов тоже существенно сократилось. "Несколько дней вообще было тихо, а сегодня вот "Град" прилетел. Одна ракета", - добавил Шевченко.

Ясиноватая - город, который граничит с Авдеевкой, долгое время находился на линии фронта. Расстояние между крайними точками соприкосновения сторон не превышало 1,5 км. На протяжении почти десяти лет Ясиноватая была под ежедневным плотным огнем украинских минометов, артиллерии и РСЗО. Последние месяцы город также часто был атакован БПЛА. Под удары попадало мирное население, гражданские автомобили, жилые дома и гражданская инфраструктура.

Авдеевка расположена к северу от Донецка, оттуда украинские войска обстреливали близлежащие населенные пункты. 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии.