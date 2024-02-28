На труднодоступных островах в Белом море началось досрочное голосование

Первыми проголосовали избиратели на острове Жижгин

АРХАНГЕЛЬСК, 28 февраля. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента страны началось на труднодоступных островах в Белом море в Архангельской области, сообщил ТАСС председатель облизбиркома Андрей Контиевский. Первыми проголосовали избиратели на острове Жижгин. Жижгин - остров в Белом море, находится в 40 км от Соловецкого архипелага.

"На Жижгине проголосовали десять из десяти избирателей. Это военные и метеослужба", - сказал Контиевский.

Члены избирательной комиссии добирались на остров вертолетом.

На сегодняшний день в регионе также проголосовали 143 члена экипажей судов, которые в основные дни голосования будут находиться в плавании. В области досрочно проголосуют экипажи 56 судов.

Всего более 10 тыс. избирателей Архангельской области смогут принять участие в выборах президента досрочно. 62 участковые избирательные комиссии до 14 марта проведут досрочное голосование на маяках, судах, находящихся в море, предприятиях геодобычи и удаленных от избирательных участков населенных пунктах.

Труднодоступные территории, где будет досрочное голосование, находятся в Верхнетоемском, Виноградовском, Котласском, Красноборском, Лешуконском, Мезенском, Приморском, Онежском, Плесецком и Шенкурском округах и районах, а также на Новой Земле. Добираться до них будут на машинах высокой проходимости, снегоходах и судах на воздушной подушке, возможно использование вертолетов.