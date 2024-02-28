В Белоруссии решили не вводить обязательное чипирование собак и кошек владельцами

Документ устанавливает, что в отличие от заводчиков, собственники собак и кошек имеют право, но не обязаны чипировать питомцев

МИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла во втором и окончательном чтении проект закона "Об ответственном обращении с животными", предусматривающего обязанность заводчиков и владельцев питомников чипировать собак и кошек. Об этом из зала заседаний нижней палаты белорусского парламента передает корреспондент ТАСС.

Документ, который после одобрения Советом республики поступит на подпись президенту страны, устанавливает, что в отличие от заводчиков, собственники собак и кошек имеют право, но не обязаны чипировать питомцев.

Изначально проект закона, принятый в первом чтении в октябре 2023 года, предусматривал обязательное чипирование животных их владельцами. Документ вызвал общественный резонанс и в ходе его обсуждения и доработки, норма об обязательном чипировании собак и кошек их владельцами была исключена. "Безусловно, эта норма, возможно, еще преждевременна для нашего общества. Объективно сложна ее реализация в сельской местности, объективно довольно весомая нагрузка для некоторых категорий в части финансовой. Поэтому мы очень надеемся, что путем обязанности [чипирования] для заводчиков и владельцев питомников естественным образом будет сокращаться количество нечипированных животных", - пояснила журналистам автор законопроекта депутат Мария Василевич.

Отвечая на вопрос ТАСС о том, придется ли российским заводчикам повторно чипировать животных в случае их завоза в Белоруссию, депутат сообщила, что решение по этому вопросу будет принято Советом министров. Также Совмин после принятия закона в течение года определит стоимость и порядок чипирования.

Законопроектом предусматривается, что государственную политику в области обращения с животными определяет президент Белоруссии, а ее проведение обеспечивает Совет министров, который, в частности, устанавливает порядок регистрации домашних животных, отлова безнадзорных животных. Регистрации подлежат собаки и кошки, содержащиеся в домашних условиях, а также содержащиеся в неволе дикие животные.

Проект закона направлен на защиту животных от жестокого обращения и утверждение принципа гуманности в обществе и укрепление его нравственности. Документом запрещается "осуществление действий (бездействие), которые могут причинить вред здоровью <...> или гибель животных", а также пропаганда жестокого обращения с животными.