Контрактникам из Брянской области увеличили выплаты до 400 тыс. рублей

Финансирование будет вестись за счет средств областного бюджета

ТАСС, 28 февраля. Единовременные выплаты военнослужащим, заключившим контракт с Министерством обороны России, увеличили в Брянской области в 2 раза - до 400 тыс. рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

"На заседании Брянской областной думы принято еще одно важное решение. С 1 февраля 2024 года размер единовременной денежной выплаты лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы, увеличен с 200 тыс. рублей до 400 тыс. рублей", - написал он.

Губернатор добавил, что финансирование будет вестись за счет средств областного бюджета.