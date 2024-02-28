Эксперт считает необходимыми единые метрики для сотрудничества ТВ и онлайн-площадок

Они нужны для того, чтобы повысить эффективность взаимодействия, отметила замгендиректора холдинга "Газпром-медиа" Юлия Голубева

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Телевидению и онлайн-площадкам нужна единая система измерений аудиторных показателей, чтобы повысить эффективность взаимодействия. Такое мнение выразила заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" Юлия Голубева на выставке-форуме CSTB.PRO.MEDIA 2024.

По словам Голубевой, участникам рынка сегодня нужна единая система измерения аудиторных показателей. "Ключевая метрика у ТВ - это рейтинг и доля, у онлайн-платформ -охваты. Сравнивать и суммировать эти показатели невозможно, поэтому в профессиональном сообществе возник запрос на введение единых метрик. Онлайн-платформы и ТВ решают свои задачи, не противореча друг другу", - сказала она.

Голубева также отметила, что углубление сотрудничества онлайн-кинотеатров между собой и с ТВ - это важная тенденция. "Совместные проекты помогают привлечь больше ресурсов: как финансовых инвестиций, так и творческих, производственных. Как следствие, растет качество продукта и интерес аудитории. Взаимопроникновение контента между платформами повышает интерес аудитории к тайтлам", - заключила она.