В Заполярье закрыли дорогу к селу Териберка из-за непогоды спустя сутки после открытия

В регионе отмечают усиление ветра, метель и отсутствие видимости

МУРМАНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Дорогу к селу Териберка в Мурманской области вновь закрыли для проезда всех видов транспорта с 12:00 мск из-за метели и отсутствия видимости спустя сутки после открытия, сообщили в региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Ранее единственный автоподъезд к селу был закрыт в течение 10 дней.

"28 февраля с 12:00 мск закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 123 км - 135 км + 570 м (на выезде из поселка Туманный в сторону ГЭС-16). Причина - усиление ветра, метель, отсутствие видимости", - говорится в сообщении. Отмечается, что проезд в поселок Туманный не закрыт.

Автоподъезд к Териберке является единственной возможностью добраться по суше до села, расположенного на побережье Баренцева моря с выходом в Северный Ледовитый океан. Зимой некоторые участки дороги из-за непогоды сильно заметает, видимость практически отсутствует. В 2023 году более 50 машин на сутки застряли в снегу по пути из Териберки в Мурманск.

Село Териберка расположена в Кольском районе в 120 км от Мурманска.