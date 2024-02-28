Первый авиарейс связал Северо-Восточный Китай с Москвой

Полеты будет выполнять авиакомпания China Eastern Airlines

ПЕКИН, 28 февраля. /ТАСС/. Авиарейс по маршруту Шэньян - Москва открылся в административном центре провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай). Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный консул России в Шэньяне Сергей Черненко.

"Это первый прямой авиарейс, связавший Северо-Восточный Китай с российской столицей", - подчеркнул генконсул. Как уточнил Черненко, ориентировочно к концу весны планируется увеличить количество рейсов в неделю.

Рейсы будет выполнять авиакомпания China Eastern Airlines.

"Согласно имеющимся данным, этот маршрут является первым прямым пассажирским рейсом в Москву в Северо-Восточном Китае", - сообщил ранее представитель авиакомпании на брифинге. Рейс, отметил он, "не только заполняет пробел в маршрутах прямых европейских рейсов в регионе, но и органично соединяет Москву и Шэньян, что очень удобно для бизнесменов и туристов, путешествующих из северо-восточного региона в Европу, и эффективно сокращает дорожные расходы и время в пути".

Маршрут Шэньян - Москва обслуживается широкофюзеляжными лайнерами Airbus A330 вместимостью 230 человек, рейс выполняется каждую среду. Рейс MU841 Шэньян - Москва вылетает из Китая в 12:50 по местному времени. Обратный рейс MU842 Москва - Шэньян вылет в 18:15 мск. Объявленная продолжительность полета - 6 часов 44 минуты.

Как сообщил менеджер по продажам представительства авиакомпании China Eastern Airlines в Шэньяне, продажа билетов на первый рейс началась 4 февраля, его заполненность превысила 90%.