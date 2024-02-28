Пекин в 2025 году откроет природоохранную базу для больших панд

По сведениям агентства Xinhua, площадь нового природоохранного объекта составит порядка 133 га

ПЕКИН, 28 февраля. /ТАСС/. Пекин в 2025 году планирует открыть базу по сохранению больших панд. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, площадь нового природоохранного объекта, который построят и оборудуют на юго-западе Пекина в районе Фаншань, составит порядка 133 га. На его территории будет обитать несколько десятков животных.

Как уточняется, этот заповедник также приютит красных (малых) панд и рокселлановых ринопитеков (золотых курносых обезьян). Больших бамбуковых медведей в перспективе на базе будет насчитываться до 50 особей. Там также планируется создать специализированный центр культурных обменов, который позволит активизировать сотрудничество в области охраны дикой природы.

Панда считается неофициальным символом КНР и находится под защитой государства. В естественных условиях обитает примерно 2 тыс. этих животных, в основном в горной местности провинции Сычуань (юго-запад страны), где сохранились обширные бамбуковые леса. В питомниках и зоопарках по всему миру содержится порядка 670 этих млекопитающих.

В России большие панды живут только в Московском зоопарке, которому Китай предоставил двух особей в соответствии с договоренностью, достигнутой в апреле 2019 года во время поездки президента РФ Владимира Путина в Пекин. Это событие было приурочено к 70-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Церемония передачи состоялась 5 июня 2019 года в российской столице в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина.

В августе 2023 года у проживающих в Москве панд родился детеныш. Как заявил мэр города Сергей Собянин, это было "знаковое событие для России и всего мирового природоохранного сообщества".