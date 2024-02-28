В Подмосковье почти 110 тыс. человек воспользовались чат-ботом для медпомощи

Самыми популярными разделами у пользователей чат-бота стали запись на прием к врачу и вызов врача на дом

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Почти 110 тыс. человек в Подмосковье воспользовались чат-ботом в Telegram для получения медицинской помощи, самыми популярными разделами сервиса стали запись на прием и вызов врача на дом. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

"Мы активно внедряем современные сервисы в систему здравоохранения региона: телемедицину, искусственный интеллект, развиваем возможности чат-бота в Telegram. Его услугами воспользовались почти 110 тыс. человек", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что с конца прошлого года чат-бот проводит опрос пациентов по жалобам на самочувствие перед записью к медицинскому специалисту. При этом весь анамнез попадает в электронную медицинскую карту, и на приеме врач видит симптомы, а значит, сможет быстрее заполнить историю болезни и больше времени уделить пациенту. Сервисом воспользовались около 40 тыс. пациентов.

Самыми популярными разделами у пользователей чат-бота стали запись на прием к врачу и вызов врача на дом. Цифровой помощник контактного центра "Денис" разработан Центром развития цифровых технологий Московской области.