Песков: люди должны понимать, что любые смартфоны уязвимы для слежки

Представитель Кремля упомянул об этом, комментируя публикацию издания Wired о попытках американских спецслужб следить за Путиным через смартфоны его окружения

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Любые смартфоны уязвимы для слежки, и все пользователи должны это ясно понимать. Такую позицию обозначил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Представитель Кремля упомянул об этом, комментируя публикацию издания Wired о попытках американских спецслужб следить за Путиным через смартфоны его окружения.

"Нужно отдавать себе отчет, что любые смартфоны с любой операционной системой абсолютно прозрачны для слежки, наблюдения и так далее. Все, кто пользуется смартфонами, должны отчетливо это понимать", - указал Песков.