В Брянской области пограничники получат дополнительные меры соцподдержки

Суммы выплат составят 2 млн рулей в случае гибели и от 100 тыс. до 400 тыс. рублей в случае ранения

ТАСС, 28 февраля. Региональные выплаты в 2 млн рублей в случае гибели и от 100 тыс. до 400 тыс. рублей в случае ранения будут распространяться на сотрудников погрануправления УФСБ по Брянской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

"Депутаты Брянской областной Думы единогласно приняли решение - внесены изменения в закон, согласно которым дополнительные меры социальной поддержки получат сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Брянской области и члены их семей. Теперь они будут иметь право на единовременную денежную выплату в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии), причинения вреда здоровью", - написал он.

Размер региональной денежной выплаты составляет от 100 тыс. до 400 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести ранения.

Кроме того, члены семей военнослужащих органов ФСБ, погибших при выполнении задач специальной военной операции, будут получать единовременную денежную компенсацию из областного бюджета в размере 2 млн рублей и ежемесячную выплату в размере средней заработной платы по региону. Сейчас это 46 тыс. 600 рублей. "Пособие выплачивается родителям и вдове погибшего", - уточнил Богомаз.

По его словам, Вооруженные силы Украины обстреливают объекты военной, пограничной, транспортной и энергетической инфраструктуры в приграничных районах Брянской области. "Пограничники находятся на первой линии обороны, которая атакуется практически в ежедневном режиме, принимают непосредственное участие в отражении вооруженных вторжений противника, пресечении провокаций на государственной границе, поиске и ликвидации диверсионно-разведывательных групп", - написал он.