Бастрыкин, Матвиенко, Собянин, Колокольцев, Володин простились с Лебедевым

Также в церемонии прощания приняли участие председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, глава Сбербанка Герман Греф и сенатор Алексей Пушков

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава МВД Владимир Колокольцев, министр юстиции Константин Чуйченко простились с умершим на 81-м году председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым.

Как передает корреспондент ТАСС, в церемонии прощания, которая проходит в эти минуты в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, также приняли участие председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, глава Сбербанка Герман Греф, сенатор Алексей Пушков. Проститься с Лебедевым пришли судьи Верховного суда, студенты Российской академии правосудия, созданной по инициативе Лебедева.

По оценке корреспондента ТАСС, в церемонии прощания уже приняли участие несколько сотен человек. Она продлится до 13:00.

Лебедев умер 23 февраля на 81-м году жизни из-за тяжелой болезни. Он был бессменным председателем Верховного суда России с июля 1989 года.