В Московском зоопарке впервые выросли подснежники

Также на территории зоосада проросли нарциссы и тюльпаны

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Подснежники впервые выросли в Московском зоопарке, они появились на старой территории рядом со зданием дирекции, сообщается в Telegram-канале зоопарка.

"Впервые в Московском зоопарке взошли подснежники. Их высадили на старой территории рядом со зданием дирекции. В этом году наш садово-парковый отдел решил порадовать посетителей и подснежниками - главными символами весны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с подснежниками проросли и другие первоцветы, всходы которых традиционно появляются на территории зоопарка. Это нарциссы и тюльпаны.