Россияне в 2023 году чаще смотрели на ТВ отечественные кино и мультфильмы, чем зарубежные

Согласно презентации исполнительного директора Mediascope Ксении Ачкасовой, объем просмотра отечественных кинофильмов, созданных на русскому языке, в 2023 году составил 51% против 49% среди фильмов, снятых на иностранных языках

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Объем просмотра в РФ отечественных кинофильмов и мультфильмов на ТВ в 2023 году обогнал показатели просмотра зарубежных проектов. Об этом сообщила исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова на выставке-форуме CSTB.PRO.MEDIA 2024.

"В последнее время все больше и больше у нас появляется и мы смотрим российского контента. Но 2023 год с точки зрения именно просмотра телевизионного контента стал переломным, потому что объемы просмотра и мультиков (полный метр), и кинофильмов, произведенных в России, превысил зарубежные показатели", - сказала она.

Согласно презентации Ачкасовой, объем просмотра отечественных кинофильмов, созданных на русскому языке, в 2023 году составил 51% против 49% среди фильмов, снятых на иностранных языках. В 2022 году цифры составляли 45% и 55% соответственно, а в 2021 - 39% и 61%.

Среди мультфильмов объем просмотра российских проектов в 2023 году составил 57%. В 2022 году этот показатель составлял 49%, в 2021 - 43%.