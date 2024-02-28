Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ на восьмой неделе снизилась на 18%

Среднероссийские показатели заболеваемости превышены в 44 регионах

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России на восьмой неделе 2024 года уменьшилась на 18% по сравнению с показателями предыдущей недели. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

"На 8 неделе 2024 в некоторых регионах РФ наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, зарегистрировано свыше 766 тыс. заболевших, что на 18% ниже, чем на прошлой неделе", - говорится в сообщении. Однако, несмотря на снижение показателей заболеваемости гриппа, ОРВИ и COVID-19 в нескольких регионах, профилактические мероприятия необходимы, подчеркнули в ведомстве.

Отмечается также, что среднероссийские показатели заболеваемости превышены в 44 регионах страны.