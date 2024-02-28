ОНФ за восемь месяцев передал 50 лодок и 150 моторов бойцам СВО для работы на Днепре

Также Народный фронт передал более 650 запасных частей и оборудования

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) за последние восемь месяцев закупил и передал бойцам, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, 50 лодок и 150 моторов для перемещения по Днепру. Об этом ТАСС сообщила руководитель регионального отделения Народного фронта в Запорожской области Любовь Колесник.

"С июля 2023 года по февраль 2024 года для работы на Днепре Народный фронт закупил и передал военнослужащим 150 моторов, 50 лодок и катеров и более 650 запасных частей и оборудования. Чувствуем ответственность, потому что лодки едут издалека, их несколько раз перегружают, но именно в руки бойцам передаем мы. Важно, чтобы все было в рабочем состоянии, никакие детали не потерялись. Мы используем специальную технику, чтобы эти лодки перегрузить", - рассказала Колесник.

Боец с позывным Кит во время последней акции по передаче помощи поделился с активистами ОНФ, что "шестиместные лодки предназначены как раз для эвакуации". "Важно оснастить такую лодку быстрым и тихим мотором. У этого - 140 лошадиных сил, это позволяет делать маневры, чтобы избежать попадания вражеских орудий", - сказал он.

Ранее в рамках проекта "Все для Победы" Народный фронт проводил специальный сбор средств "На лодки и моторы для эвакуации и боевой работы на Днепре". За несколько дней было собрано более 90 млн рублей. Как уточнила Колесник, "сейчас сбор закрыт, но все желающие могут принять участие в общем сборе "Все для Победы", за счет которого идет дополнительная закупка лодок, моторов, запасных частей к ним, прицепов для буксировки и обеспечивается доставка маломерных судов на передовую".