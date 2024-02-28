Совет по кодификации не поддержал проект о создании реестра должников по алиментам

Согласно законопроекту, реестр должен стать частью банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал проект, направленный на создание реестра должников по алиментам. Предложенное введение запретов для должников на получение кредитов, регистрацию недвижимости и транспорта не позволит защитить интересы взыскателя, заявил ТАСС заявил председатель совета, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Документ был внесен в Думу правительством РФ в октябре 2023 года. Согласно законопроекту, реестр станет частью банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Предполагается, что в него войдут сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной, уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних или недееспособных детей, достигших совершеннолетия, либо нетрудоспособных родителей, а также об объявленных судебным приставом в розыск.

В первом чтении законопроект принят в ноябре. По словам Крашенинникова, документ ко второму чтению доработал думский комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Дополнительные ограничения

"Предлагается дополнить закон об исполнительном производстве статьей 67.2, устанавливающей дополнительные ограничения для должников, включенных в реестр должников по алиментным обязательствам. Речь идет о запрете банкам и иным кредитным организациям заключать с должником кредитные договоры, договоры займа, о приостановлении постановки недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и (или) государственной регистрации прав и запрете на государственную регистрацию транспортных средств. По мнению Совета, такие меры не позволят защитить интересы взыскателя, а напротив, могут способствовать уклонению должника от исполнения своих обязательств или препятствовать реализации намерения погасить задолженность по алиментам", - сказал Крашенинников.

Он пояснил, что должник, например, может решить заключить договор кредита, чтобы использовать заемные средства для погашения задолженности по алиментам. "Трудно определить, каким образом, по мнению разработчиков проекта, в таких случаях заключение должником кредитного договора или договора займа может нарушать интересы взыскателя. Если опасения связаны с риском увеличения размера задолженности должника и количества кредиторов, то они являются напрасными, поскольку в банкротстве требования о взыскании алиментов удовлетворяются в первую очередь, а требования кредитной организации об исполнении обязательств по кредиту или займу относятся к третьей очереди, даже если они обеспечены залогом", - отметил Крашенинников.

По его словам, также не позволит защитить интересы взыскателя и запрет регистрации перехода прав на недвижимость и регистрации транспорта. "Он, напротив, создаст преимущества для недобросовестного должника. Сейчас если должник приобретает недвижимость или транспортное средство на деньги, которые могли бы быть потрачены на удовлетворение требований по алиментам, пристав может обратить взыскание на такое новое имущество, а взыскатель впоследствии получить положенные ему средства. Проектируемая норма предполагает, что должник может израсходовать денежные средства на покупку недвижимости или транспортных средств, но права на них не будут зарегистрированы, а приобретенным транспортным средством должник фактически не сможет пользоваться. Очевидно, что это только будет препятствовать обращению взыскания на имущество", - добавил председатель совета.

"Возможно, идея разработчиков проекта заключается в том, что вводимые ограничения будут настолько неудобными для должника, что мотивируют его исполнить алиментные обязательства, однако этот подход нельзя признать эффективным. Должники будут осознавать минимальное для них правовое значение новых запретов и ограничений и продолжать вступать в отношения, подпадающие по эти запреты, в результате чего проектируемые нормы не только не обеспечат превенцию нарушений, но и будут способствовать злостному уклонению от исполнения алиментных обязательств. По мнению Совета, проект федерального закона № 451178-8 "О внесении изменений в федеральный закон "Об исполнительном производстве" не может быть поддержан", - заключил Крашенинников.