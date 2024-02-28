В Москве в 2024 году отремонтируют 18 мостовых сооружений

На время ремонта движение транспорта полностью перекрываться не будет, для проведения работ планируется вводить поочередные ограничения по полосам

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут текущий ремонт 18 мостовых сооружений в этом году. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется, при необходимости принимается решение о проведении ремонтных работ. В этом году приведем в порядок такие значимые объекты, как два путепровода МКАД - Киевский и Ярославский, Новолефортовский мост ТТК, Северянинскую эстакаду и Гагаринский тоннель", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что проекты предусматривают целый комплекс работ по обновлению мостовых сооружений.

"Специалисты на всех объектах частично или полностью заменят гидроизоляцию, устранят протечки в подмостовых пространствах, на финальном этапе уложат новый прочный асфальт и нанесут дорожную разметку. На время ремонта движение транспорта полностью перекрываться не будет, для проведения работ планируется вводить поочередные ограничения по полосам", - добавил заммэра.

По его словам, с 2011 года каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.