Число участвующих в СВО кубанских казаков выросло вдвое с начала спецоперации

Порядка 1,9 тыс. человек удостоили государственных, краевых и казачьих наград, а также медалей ДНР и ЛНР

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Задачи специальной военной операции (СВО) в 2024 году выполняют более 7,2 тыс. казаков Кубанского казачьего войска, сообщил журналистам во время II Большого круга российского казачества, который открылся в Храме Христа Спасителя в Москве, атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

"Выполняют задачи 7,2 тыс. казаков Кубанского казачьего войска в Луганской народной Республике и на запорожском направлении", - сказал Власов. По его словам, порядка 1,9 тыс. из них уже удостоены государственных, краевых и казачьих наград, медалей ДНР и ЛНР.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что с учетом ротации численность присутствия Кубанского казачьего войска в зоне проведения СВО увеличена более чем вдвое по сравнению с первым годом проведения операции - на конец 2022 года на разных направлениях выполняли задачи около 3 тыс. кубанских казаков.

Казаки собирают гуманитарную помощь - всего с начала спецоперации для военнослужащих, казаков-добровольцев, жителей регионов, вернувшихся в состав РФ по итогам проведения референдумов, было отправлено свыше 3,7 тыс. тонн грузов, включая продукты питания, одежду, обмундирование, медикаменты, технические средства, автомобили.

Он добавил, что проведение Большого круга российского казачества имеет существенное значение для консолидации всего российского казачества для выполнения задач защиты интересов России.