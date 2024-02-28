Глава МИД РФ, в частности, запустит очередной этап международной акции "Люди Артека"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 марта примет участие во Всемирном фестивале молодежи в Сириусе. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"4 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в основной программе фестиваля, - сказала она. - Помимо выступления на ключевой сессии дискуссионной программы МГИМО и 7-го Глобального форума молодых дипломатов России и ее роли в формировании многополярного мира в присутствии 1 200 слушателей, министр иностранных дел России встретится также и с участницей елки желаний Маргаритой Дневной и запустит очередной этап международной акции "Люди Артека".

Захарова отметила, что фестиваль соберет около 20 тыс. иностранных и российских молодых лидеров в сфере науки, культуры, образования, международного сотрудничества, спорта, бизнеса, средств массовой информации. "К форуму присоединятся тысячи подростков, которые представляют различные детские организации", - добавила дипломат.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сириусе с 1 по 7 марта 2024 года.