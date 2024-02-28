В Храме Христа Спасителя в закрытом режиме проходит церемония отпевания Лебедева

Присутствовать на ней могут только родственники председателя Верховного суда

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Церемония отпевания председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева в Храме Христа Спасителя проходит в закрытом формате, присутствовать на ней могут только родственники, сообщил ТАСС сотрудник полиции у входа в храм.

"Только родственники", - сказал он, отвечая на вопрос о том, можно ли пройти внутрь представителям СМИ.

По его словам, после 16:00 храм будет открыт для всех посетителей. Отпевание совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщили ТАСС в РПЦ.

Ранее в Доме Союзов в центре Москвы завершилась церемония прощания с Лебедевым. Проститься с ним пришли несколько сотен человек.

В церемонии прощания приняли участие президент России Владимир Путин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава МВД Владимир Колокольцев, министр юстиции Константин Чуйченко, глава Конституционного суда Валерий Зорькин. Они выразили слова соболезнования близким.

Похороны Лебедева пройдут на Новодевичьем кладбище.

Лебедев умер 23 февраля на 81-м году жизни из-за тяжелой болезни. Он был председателем Верховного суда России с июля 1989 года.