Экоактивисты пытались прервать заседание парламента Австрии

Им помешали сотрудники полиции

ВЕНА, 28 февраля. /ТАСС/. Сторонники природоохранного движения Letzte Generation ("Последнее поколение") попытались прервать заседание Национального совета (нижней палаты парламента) Австрии для привлечения внимания к своим требованиям. Акцию прервали сотрудники полиции.

"Сегодня мы хотели донести мирный протест непосредственно до ответственных лиц: членов Национального совета. Этому помешало массовое присутствие полиции. Включите защиту климата в повестку дня заседания Национального совета как конституционный приоритет в этой стране сейчас", - говорится в сообщении на странице австрийского отделения Letzte Generation в X (ранее Twitter).

На опубликованных экоактивистами кадрах видны несколько десятков человек в оранжевых светоотражающих жилетах. Они перекрыли главный вход в здание парламента и растянули транспарант с надписью "Право на выживание". Сотрудники полиции окружили протестующих и задержали их.

Экоактивисты требуют от правительства Австрии отказаться от использования ископаемых источников энергии и ввести ограничение скорости в 100 км/ч на автобанах страны (в настоящее время лимит равен 130 км/ч). Кроме того, они считают текущие меры по защите окружающей среды недостаточными и требуют от парламентских партий внесения положений о сохранении климата в Конституцию Австрии.

Сторонники Letzte Generation регулярно перекрывают движение на улицах австрийских городов, ранее они пытались сорвать проведение Венского марафона и окрашивали в зеленый цвет воду в шести фонтанах в центре Вены. Радикальные экоактивисты также обливали нефтью картину "Смерть и жизнь" (Tod und Leben) австрийского художника Густава Климта (1862-1918) в Музее Леопольда в Вене и приклеивали себя к подиуму со скелетом динозавра в венском Музее естествознания.