Эксперт: рынок видеосервисов в России может обогнать платное телевидение в 2025 году

По предварительной оценке, по итогам 2023 года объем выручки российских онлайн-кинотеатров составил 85 млрд рублей, сообщил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Объем выручки российских онлайн-кинотеатров по итогам 2023 года, согласно предварительной оценке, составил 85 млрд рублей. В 2025 году рынок видеосервисов может впервые обогнать платное телевидение, считает генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

"По итогам 2023 года совокупная выручка игроков платного телевидения составила 106 млрд рублей. Рынок растет не так стремительно, как нелинейное телевидение, онлайн-кинотеатры. Мы сейчас подсчитываем, но по итогам года это примерно будет 85 млрд рублей. Можно сказать, что буквально через два года, то есть по итогам 2025 года, скорее всего, рынок видеосервисов обгонит платное телевидение впервые в жизни", - сказал он на выставке-форуме CSTB.PRO.MEDIA 2024.

По итогам опроса TelecomDaily, который проводился в течение 2023 года, на контент онлайн-кинотеатров в России подписаны порядка 45 млн человек. "С каждым кварталом все большее количество подписчиков получает тот или иной онлайн-кинотеатр. Рынок оригинальных проектов является, скажем так, лейтмотивом, плацдармом для развития. По 2023 году можно сказать, что этот рынок вырос на 40%, то есть снимать стали больше. Количество <...> и качество заметны зрителям. Зритель голосует рублем, покупая этот контент в онлайн-кинотеатрах", - добавил Кусков.