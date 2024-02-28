Володин заявил, что Госдуме следует создавать условия для дальнейшего развития Росатома

Спикер ГД отметил, что госкорпорация "Росатом" стала одной из самых эффективных в России

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" стала одной из самых эффективных в РФ, депутатам Госдумы необходимо создавать условия для ее дальнейшего развития. Такое мнение высказал спикер Госдумы в ходе правительственного часа с участием генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева.

"Компания "Росатом" - одна из самых эффективных и высокотехнологичных госкорпораций нашей страны. Поэтому нам важно создавать условия для ее развития. <…> Успехи очевидны - в ситуации санкций, противодействия развитию нашей страны Росатом развивается", - отметил Володин, обращаясь к депутатам. Он также добавил, что Госдуме необходим "постоянный диалог и с компанией, и с министерством, к ведению которого относится эта госкорпорация".

При этом, подчеркнул спикер Госдумы, несмотря на успешную работу госкорпорации, Лихачев в рамках подготовки к правчасу провел встречи со всеми фракциями палаты парламента и с профильными думскими комитетами, потому что "понимает важность обратной связи". "Хорошо было бы, чтобы руководители профильных комитетов, учитывая, что многие взаимодействуют с разными корпорациями, заранее предупредили руководство корпораций, которые будут у нас отчитываться в этом году и последующие годы, чтобы они взяли за основу подходы Лихачева", - подчеркнул Володин.