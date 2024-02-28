Дом экс-главы МИД Франции Дуст-Блази в Париже ограбили на €120 тыс.

По данным Europe 1, у экс-министра пропали двое часов Patek Philippe, ювелирные и кожаные изделия, а также люксовые предметы одежды

ПАРИЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Злоумышленники похитили из дома бывшего министра иностранных дел Франции Филиппа Дуст-Блази в Париже ценности на сумму около €120 тыс. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

По ее информации, у экс-министра пропали двое часов Patek Philippe, ювелирные и кожаные изделия, а также люксовые предметы одежды. В момент ограбления политик дома не находился и смог засвидетельствовать пропажу лишь по возвращении. Дуст-Блази подал заявление о краже, дело передали в полицию.

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь пообещал работать над повышением безопасности на улицах французских городов за счет увеличения количества полицейских патрулей и совершенствования координации между правоохранительными органами, образовательными учреждениями и социальными службами. Особое внимание предполагается также уделить предотвращению краж со взломом.

Дуст-Блази в 1995-1997 годах занимал пост министра культуры Франции, в 2004-2005 годах - министра здравоохранения и социальной защиты населения. С 2005 по 2007 год он был министром иностранных дел в правительстве Доминика де Вильпена.