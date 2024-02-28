В Новой Каховке опровергли сообщения о задержаниях за проукраинскую позицию

В администрации города сообщили, что дезинформация нацелена на то, чтобы дискредитировать процесс выборов президента России

ГЕНИЧЕСК, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Новой Каховки Херсонской области опровергли сообщения Telegram-каналов о якобы задержаниях местных жителей из-за их проукраинской позиции. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

"Никто никого не задерживает. Нет никаких усиленных мер проверок", - говорится в сообщении. В администрации добавили, что эта дезинформация нацелена на то, чтобы дискредитировать процесс выборов президента России и запугать людей.

Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что с началом досрочного голосования на выборах президента РФ в Херсонской области усилились проверки местных жителей, которых якобы задерживают, если выясняется их проукраинская позиция.

С 27 по 29 февраля в Херсонской области проходит досрочное голосование на выборах президента РФ. Оно организовано в Алешкинском, Верхнерогачикском, Горностаевском, Геническом, Каланчакском, Новотроицком муниципальных округах, а также в Новой Каховке. С 1 по 3 марта досрочное голосование будет проходить в Великолепетихском, Голопристанском, Ивановском, Каховском, Нижнесерогозском, Скадовском и Чаплынском муниципальных округах.