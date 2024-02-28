Самару и Махачкалу свяжут прямые авиарейсы

Полеты запланированы по пятницам

ТАСС, 28 февраля. Авиакомпания Red Wings с 1 марта планирует начать выполнять прямой рейс из аэропорта Самары в Махачкалу, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"В расписании международного аэропорта "Курумоч" (управляется УК "Аэропорты Регионов") появились рейсы в Махачкалу. С 1 марта авиакомпания Red Wings приступает к полетам на данном направлении. Рейсы запланированы по пятницам, время вылета - 10:40, прибытие в Махачкалу - в 12:10. Полеты осуществляются на самолетах Сухой Суперджет вместимостью до 100 пассажирских мест", - говорится в сообщении.

Кроме того, дополнительные рейсы заявлены 5 марта и 11 марта.

Международный аэропорт Курумоч в 2023 году впервые в новейшей истории обслужил 3,54 млн пассажиров, что превышает показатель прошлого года в 1,2 раза.