Во всех районах Саратовской области открыли медицинские классы

Обучение проходят 850 учеников

САРАТОВ, 28 февраля. /ТАСС/. Медицинские классы открыли в школах всех районов Саратовской области. Обучение проходят 850 учеников, сообщил ректор Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского (СГМУ) Андрей Еремин во время коллегии министерства здравоохранения региона.

"Сегодня охвачены 94 школы в 38 районах Саратовской области, 850 школьников проходят обучение <…> Эта программа была расширена до всех районов Саратовской области", - сказал Еремин, уточнив, что к реализации профориентационной программы приступили в 2021 году.

По его словам, в 2022 году выпускниками медицинских классов стали 185 человек, из них в вуз зачислены 93 (50,2%); в прошлом году - 179 выпускников, в медуниверситет поступили 129 человек (72,1%). "В 2024 году перед вузом, перед профессорско-преподавательским составом, перед людьми, которые курируют медицинские классы, по дорожной карте университета [задача] увеличить этот процент до 75. Это вполне, на наш взгляд, реализуемо", - добавил Еремин.

Как сообщали в правительстве региона, медицинские классы - один из способов решения кадровой проблемы в сфере здравоохранения. По информации ведомства, более 50% учеников таких классов в результате поступают в медицинские вузы. По состоянию на апрель 2023 года, медицинские классы были открыты в 24 районах региона.