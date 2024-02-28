На Ямале ввели дистанционный контроль здоровья для людей с хроническими заболеваниями

В проекте примут участие 2,6 тыс. человек

ТАСС, 28 февраля. Ежедневное дистанционное наблюдение пациентов с сахарным диабетом, артериальной гипертонией, ишемией и хронической сердечной недостаточностью ввели в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В проекте примут участие 2,6 тыс. человек, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На Ямале запустили проект по ежедневному дистанционному наблюдению пациентов с хроническими заболеваниями. Ежедневный контроль состояния здоровья у пациентов с сахарным диабетом, артериальной гипертонией, ишемией и хронической сердечной недостаточностью будут вести врачи Салехардской, Ноябрьской, Надымской и Новоуренгойской больниц. Участие в проекте примут 2,6 тыс. ямальцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для измерения артериального давления на дому пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями выдадут "умные" тонометры, показания с них будут передаваться в "Дневник здоровья" мобильного приложения "СберЗдоровье" и отражаться в личном кабинете врача. Наблюдение будет длиться в среднем до полутора месяцев, затем пациентов переведут на роботизированный обзвон, собранная по итогам которого информация загрузится в личный кабинет врача. Людей с сахарным диабетом сразу подключат к голосовому помощнику.

Также в регионе в 2024 году врачи проведут 12 тыс. телеконсультаций для 6 тыс. пациентов, состоящих на диспансерном учете с эндокринными заболеваниями и болезнями системы кровообращения.

Помимо этого, в Ноябрьской центральной городской больнице запущен проект по диспансерному наблюдению, в ближайшее время, по данным пресс-службы, к нему присоединятся Новоуренгойская, Надымская и Салехардская больницы. "Пилот" проекта продлится в течение трех месяцев. В случае положительного эффекта он будет масштабирован на другие медучреждения округа.