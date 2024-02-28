Участники фестиваля молодежи из Таджикистана едут в РФ представить свою культуру и кухню

Фестиваль пройдет с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории Сириус

ДУШАНБЕ, 28 февраля. /ТАСС/. Участники из Таджикистана поедут на Всемирный фестиваль молодежи в России, чтобы представить свою культуру, страну и кухню, а также рассчитывают поближе познакомиться с российскими обычаями и найти друзей из стран, которые примут участие в мероприятии. Об этом ТАСС рассказали делегаты фестиваля перед отъездом из Душанбе.

Так, Джамиля Назарова рассказала, что училась в России, но никогда не была на юге страны. "Часто бывала в РФ, я получила степень магистра в РУДН, училась два года в Москве, но первый раз лечу в Сочи и первый раз буду участвовать во Всемирном фестивале молодежи. Хочу посетить как можно больше активностей и площадок. Моя цель - представить свою культуру и познакомиться с культурами разных стран, в том числе углубиться в историю России", - сказала она.

Собеседница агентства добавила, что на фестивале она также рассчитывает ознакомиться с кухней народов мира. "Хотелось бы также ознакомиться с национальной кухней Российской Федерации, так как я знаю, что там будут практически со всех уголков России представители. Мы будем также готовить национальные блюда, будет презентация - подготовка с нашей стороны серьезная. Многие подавали заявки на фестиваль, мы полетим с блогерами, с певцами, с активной молодежью нашей страны", - добавила она, отметив "очень крутой уровень подготовки мероприятия".

Еще один участник фестиваля Сеёвуш Джалилов отметил, что у него несколько целей поездки. "Хочу поделиться с молодежью мира опытом и навыками в тех сферах, которыми владею. Хочу прочувствовать атмосферу фестиваля, считаю, мне достался бесценный билет в мир развития, креатива, культуры, образования, технологий. Очень хочу показать, что Таджикистан - страна грамотной, уверенной и развитой молодежи - это, наверное, и есть основная цель", - сказал он.

Джалилов отметил, что узнал про фестиваль из социальных сетей и сразу проявил интерес. "Знакомые, которые летят, рассказывали о восхищении объемной работы организаторов. Действительно, проделана колоссальная работа. Думаю, каждый участник почувствовал ответственность, чуткость, внимание, профессионализм и равное отношение от организаторов. Россия как всегда на высоте", - добавил он.

Делегаты также рассказали, что везут сувениры, чтобы подарить их другим участникам фестиваля. В частности, Джамиля Назарова возьмет с собой сумки-шоперы с национальным орнаментом, а Сиёевуш Джалилов берет в Россию флаг Таджикистана и небольшую коллекцию отечественной литературы, в том числе книгу "Таджики" авторства национального героя страны академика Бободжана Гафурова.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года. Он состоится на федеральной территории Сириус. Фестиваль примет 20 тыс. российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения. Региональная программа фестиваля пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.

Всего из Таджикистана, по данным Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве республики, на фестиваль отправится делегация из 275 человек, в том числе 230 человек будут участвовать в основной программе мероприятий, а остальные - в региональной программе.