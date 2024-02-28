Половина жителей Бразилии одобряет перспективу ареста Болсонару

Согласно исследованию, возможный арест экс-лидера страны "несправедливым" назвали бы лишь 39% респондентов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 февраля. /ТАСС/. Половина жителей Бразилии считает, что "было бы справедливо" арестовать бывшего президента республики Жаира Болсонару в ходе расследования дела о попытке государственного переворота 8 января 2023 года. Об этом сообщила газета Estado со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологическим институтом Quaest.

Согласно исследованию, возможный арест экс-лидера страны "несправедливым" назвали бы лишь 39% респондентов, 10% не смогли определиться с ответом. При этом 47% участников опроса полагают, что Болсонару "участвовал в заговоре с целью захвата власти", 40% не согласны с этим утверждением. Опрос также показал, что 51% участников опроса согласны с решением Высшего избирательного суда страны (выполняет функции ЦИК), который ранее запретил экс-лидеру занимать государственные посты и баллотироваться в президенты до 2030 года. При этом 40% респондентов считают, что это решение было "ошибочным".

Опрос проводился с 25 по 27 февраля. В нем приняли участие 2 тыс. человек. Данных об уровне статистической погрешности не приводится.

Новостной портал G1 сообщил 8 февраля, что правоохранительные органы Бразилии начали масштабную операцию по расследованию дела о попытке государственного переворота. В ходе нее федеральный верховный суд страны обязал Болсонару сдать загранпаспорт, а также постановил взять под стражу его экс-советника по международным вопросам Филиппа Мартинша. Кроме того, суд выдал ордеры на проведение обысков у 33 других приближенных Болсонару, среди которых бывший министр обороны Валтер Соуза Брага Нетту, лидер Либеральной партии Вальдемар Кошта Нету и экс-министр юстиции Андерсон Торрес.

Сторонники экс-президента 8 января 2023 года вступили в столкновения с полицией и прорвались в правительственные здания в Бразилиа, устроив там погромы. Они выразили свое несогласие с результатами состоявшихся в октябре 2022 года президентских выборов, в соответствии с которыми победу одержал Луис Инасиу Лула да Силва. Беспорядки вызвали широкий общественный резонанс. По оценкам бразильских властей, в погромах участвовали порядка 5 тыс. человек, более 1,4 тыс. были задержаны.