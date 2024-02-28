В Кемерове начали строить стационар для инфекционной больницы

Объект планируют сдать в 2025 году

КЕМЕРОВО, 28 февраля. /ТАСС/. Строительство нового здания стационара на 320 мест для инфекционной больницы началось в Кемерове. Объект планируют сдать в 2025 году для оказания медицинской помощи жителям северной агломерации Кузбасса, передает корреспондент ТАСС.

"Мы создаем инфекционную защиту Кузбасса.<...> В Кемерове возводим современную больницу для жителей северной агломерации. Сдадим объект к концу 2025 года, из областного бюджета на эти цели выделено около 5 млрд рублей", - сказал журналистам губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Инфекционный комплекс рассчитан на лечение всех видов патогенов, в том числе 1-й группы опасности, поэтому в них используется только высокотехнологичное оборудование. Строительство ведется компанией "СДС-Строй", окончание работ запланировано на 31 декабря 2025 года. На следующем этапе строительства планируется построить станцию дезинфекции автомобилей - санпропускник для машин скорой помощи, группу помещений для сотрудников прибывшей бригады скорой помощи.

Главврач Кузбасской клинической инфекционной больницы Светлана Кудашева добавила, что в новых условиях будет легче решать кадровые вопросы. "Палаты и лечебные кабинеты будут оснащены самым современным оборудованием и мебелью. Мы сможем оказывать помощь на самом высоком технологическом уровне. К тому же изменившиеся условия позволят легче решать кадровую проблему. В нашу новую лабораторию приходят пять молодых специалистов, которые сейчас завершают обучение. К моменту запуска нового корпуса нам надо дополнительно 10 врачей и около 40 человек среднего персонала. Желающих прийти к нам на работу сейчас обучаем в медуниверситете и медколледже", - сказал Кудашева.

Областная инфекционная больница в Кемерове сейчас работает в зданиях 1960-х годов постройки и нуждается в модернизации. Финансирование на эти цели предусмотрено программой социально-экономического развития Кузбасса, утвержденной в прошлом году премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Планируется, что новый стационар сможет ежегодно оказывать помощь 11 тыс. пациентов. На первом этапе строительства был возведен корпус клинической лаборатории и очистные сооружения канализационных стоков.