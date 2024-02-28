В Курской области продолжительность жизни достигла рекордного показателя

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в регионе составила 72,3 года, сообщила министр здравоохранения области Екатерина Письменная

ТАСС, 28 февраля. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Курской области в 2023 году достигла рекордного за последние 20 лет показателя - 72,3 года. Об этом сообщила на заседании регионального правительства министр здравоохранения Екатерина Письменная.

"Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. В 2023 году в регионе показатель составил 72,3 года. Исторический рекорд - 72 года. Мы сейчас превысили исторический показатель за период последних 20 лет", - сообщила она.

По словам Письменной, повышение ожидаемой продолжительности жизни - одна из основных задач нацпроекта "Здравоохранение", финансирование которого в Курской области в 2023 году составило 2, 646 млн рублей. Также она отметила, что Курская область - единственный приграничный регион, в котором не прекращались полеты санитарной авиации: "Осуществлено 165 вылетов - это 460 летных часов, и, конечно, спасенные жизни".

Губернатор Роман Старовойт отметил, что регион превышает показатели несмотря на трудности. "Экономические санкции, специальная военная операция, наш приграничный статус. За всю историю, начиная с СССР наш регион и эти показатели тоже превышает", - прокомментировал он.