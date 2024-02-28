В Астрахани установили памятный знак журналистам и военкорам

На монумент нанесены строчки из стихотворения Константина Симонова, а также QR-код, который ведет на сайт, где опубликована летопись областной журналистики

АСТРАХАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Торжественное открытие памятного знака журналистам и военным корреспондентам состоялось в Астрахани, сообщили в региональном отделении Союза журналистов.

Памятный знак удалось открыть благодаря президентскому гранту на развитие гражданского общества, который астраханское отделение Союза журналистов получило в 2023 году.

"В Астрахани состоялось торжественное открытие памятного знака журналистам и военным корреспондентам. На памятный знак нанесены строчки из стихотворения Константина Симонова, а также QR-код, который ведет на сайт, где собраны не только имена астраханских журналистов, но и воспоминания о них, биографические детали. Этот сайт - своеобразная летопись областной журналистики в лицах", - уточнили в региональном отделении.

На открытие памятного знака пришли журналисты, ветераны этой профессии, горожане. Актер, военный корреспондент и поэт Михаил Мамаев прочитал стихотворение "Письмо российскому воину", которое было написано в зоне СВО. Глава администрации города Олег Полумордвинов пообещал, что власти будут благоустраивать сквер, где появился памятный знак. Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Павел Паутов подчеркнул важность мемориала не только для журналистов-ветеранов, но и для юного поколения.

"С глубоким уважением, с глубокой преданностью относясь к журналистам-участникам Великой Отечественной, мы также должны отдавать и дань уважения к сегодняшним коллегам, к военкорам, которые сейчас в зоне СВО каждый день рискуют жизнью и несут слово правды не только для граждан России, но и для всего мира", - добавил Паутов.

В Великой Отечественной войне участвовало более 150 астраханских журналистов, 12 из них не вернулись домой.