В Омске с опережением завершили модернизацию сети мониторинга состояния атмосферы

Оборудование позволяет проводить мониторинг атмосферного воздуха на содержание основных и специфических примесей четыре раза в сутки, включая ночной отбор

ОМСК, 28 февраля. /ТАСС/. Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с опережением почти на один год графика завершила модернизацию и расширение сети мониторинга состояния атмосферы в Омске, жители которого регулярно жалуются на загрязнение воздуха. Об этом сообщила ТАСС начальник центра по мониторингу загрязнения окружающей среды УГМС Надежда Иванова.

"Мы с опережением модернизировали все посты и открыли три новых поста. На данный момент в городе работают 10 федеральных постов по загрязнению атмосферного воздуха, которые оснащены автоматическими газоанализаторами, пробоотборным оборудованием, позволяющим проводить мониторинг атмосферного воздуха на содержание основных и специфических примесей по полной программе - четыре раза в сутки, включая ночной отбор", - сказала она.

Ранее отборы проб делались вручную три раза в сутки, за исключением ночного времени, когда чаще всего фиксируются выбросы в атмосферу. По ее словам, по плану процесс модернизации и расширения сети мониторинга по проекту "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" должен был завершиться в конце 2024 года. "Перечень контролируемых веществ вырос с 25 в 2018 году до 34, включая все рекомендованные Роспотребнадзором к мониторингу вещества", - пояснила представитель УГМС.

Она добавила, что индекс загрязнения атмосферы - один из основных индикаторов проекта "Чистый воздух" - вырос с 2018 по 2023 год с трех до пяти, но этому отчасти поспособствовало внедрение в 2021 году новых критериев оценки загрязнения. Всего же в 2023 году из 140 тыс. проведенных измерений только в 117 пробах зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации веществ. Наибольшее количество превышений ПДК регистрируется по взвешенным веществам, сероводороду и бензапирену. По итогам 2023 года в трех из пяти округов Омска уровень загрязнения атмосферы был оценен как повышенный.

По словам Ивановой, жалобы жителей города на химический запах далеко не всегда означают превышение разрешенной концентрации веществ. "Выбросы предприятий создают смесь, которая и имеет запах", - уточнила она.

Выявление источников выбросов

Как рассказала ТАСС руководитель центра экологического мониторинга и оперативного реагирования Омска Минприроды Омской области Любовь Савельева, данные с федеральных и четырех региональных постов используются для выявления возможных источников выбросов при помощи прототипа разрабатываемой программы. Она получает от УГМС актуальные данные по погоде, направлении и силе ветра и соотносит зафиксированные загрязнения с базой данных предприятий.

"Сейчас она работает в тестовом режиме, но планируется ее доработать, добавить еще три новых поста мониторинга и все предприятия I-II категории - это основные загрязнители. Программа также позволяет моделировать ситуацию с залповым выбросом с конкретного предприятия: как загрязнение будет распределяться, возможна ли в конкретной точке определенная концентрация вещества", - рассказала Савельева.

Для подтверждения источника выбросов центр может использовать передвижную эко-лабораторию. Она берет пробы с подветренной и наветренной сторон предприятия и определяет разницу в концентрации загрязняющих веществ. Полученные данные передаются надзорным органам для принятия соответствующих мер. Также эта лаборатория используется для выезда по жалобам жителей города. За 2023 год, уточнила руководитель центра, от населения поступило около 5 тыс. обращений из-за резких и химических запахов.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко в ходе рабочей поездки в Омск в августе 2021 года отметила, что город занимает пятое место среди городов России с самым загрязненным воздухом. По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область в национальном экологическом рейтинге по итогам зимы 2022-2023 годов заняла последнее место. В Омске регулярно фиксируют выбросы загрязняющих веществ.