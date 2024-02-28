Снегоприемные и снегоплавильные пункты Петербурга приняли 3 млн куб. м снега

Пункты продолжают работу в штатном режиме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,28 февраля. /ТАСС/. Снегоплавильные и снегоприемные пункты Петербурга приняли более 3 млн куб. м снега и уже превысили максимальный показатель 2023 года, который составил около 2, 5 млн куб. м. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

"С начала зимнего сезона 2023-2024 годов "снежные" пункты Санкт-Петербурга приняли 3,004 млн куб. м снежных масс: снегоплавильные пункты - 2,232 млн куб. м, снегоприемные - 772 тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что рекордсменами по приему снежных масс остаются снегоплавильные пункты на Мебельной улице (около 410 тыс. куб. м) и Кушелевской дороге (более 271 тыс. куб. м), а также стационарный снегоприемный пункт на Взлетной улице (около 294 тыс. куб. м). Первый снег в сезоне 2023-2024 годов поступил на "снежные" пункты города 15 ноября. 18 декабря уже была преодолена планка в 1 млн куб. м. Пункты продолжают работу в штатном режиме.

Ранее в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" сообщали, что по итогам зимнего сезона 2022-2023 годов в снегоплавильные и снегоприемные пункты Санкт-Петербурга приняли 2,057 млн куб. м снега. Однако пока самым снежным сезоном является позапрошлый зимний сезон - 2021-2022 годов. Тогда сооружения приняли 4,396 млн куб. м снега.

Как отметил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в Санкт-Петербурге продолжается активное снеготаяние на фоне положительных температур воздуха, которые держатся в городе с 22 февраля. За последние сутки высота снежного покрова уменьшилась еще на 5 см и составляет 5 см. "Такими темпами, учитывая прогнозы, к концу недели от него мало что останется", - добавил Леус.