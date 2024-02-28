В Греции прошли митинги в память о жертвах железнодорожной катастрофы 2023 года

Ненеральный секретарь ЦК Компартии страны Димитрис Куцумбас считает, что власти намерены скрыть ответственность чиновников и руководства железнодорожной компании, которые не смогли обеспечить безопасность движения, что и привело к происшествию

АФИНЫ, 28 февраля. /ТАСС/. Митинги в память о 57 погибших в результате крупнейшей в истории Греции железнодорожной катастрофы, которая произошла в ночь с 28 февраля на 1 марта 2023 года в местечке Темпи, состоялись в Афинах, Салониках и Ларисе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Митинги, приуроченные к годовщине с момента столкновения пассажирского поезда Афины - Салоники с грузовым составом, прошли в рамках 24-часовой забастовки, организованной Высшим советом профсоюза государственного сектора Греции. В Афинах демонстранты провели отдельные митинги на трех площадях и направились к офису железнодорожной компании Hellenic Train, осуществляющей пассажирские перевозки в стране.

В Афинах в среду не работают все линии метро, а автобусы и троллейбусы выходят на маршруты с многочасовыми перерывами. Таксисты также участвуют в забастовке. Движение транспорта в центре города перекрыто, поэтому перемещение по Афинам ограничено. Полиция, обеспечивающая меры безопасности в центре столицы, уже задержала четырех человек, в рюкзаках которых были обнаружены бутылки с зажигательной смесью и противогазы.

По данным портала typosthes.gr, в Салониках проводятся шесть митингов, а также марши по случаю годовщине катастрофы неподалеку от города Лариса. Полиция сообщила, что у нового железнодорожного вокзала города группа анархистов отделилась от колонны протестующих и напала на спецназ, забрасывая его "коктейлями Молотова" и пакетами с краской. В ответ стражи правопорядка применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

На митинге в Ларисе выступил генеральный секретарь ЦК Компартии Греции Димитрис Куцумбас. По его мнению, власти намерены скрыть ответственность чиновников и руководства железнодорожной компании, которые не смогли обеспечить безопасность движения на железной дороге, что и привело к катастрофе. "Сегодня мы боремся за то, чтобы преступление в Темпи не было скрыто, чтобы ответственные лица понесли политическую и уголовную ответственность за столкновение поездов и гибель 57 человек, большинство из которых были юношами и девушками", - сказал Куцумбас.

Он также подчеркнул, что участники забастовки 28 февраля ведут "борьбу за повышение заработной платы, пенсий, заключение коллективных трудовых договоров, трудовые права, полноправие, постоянную работу для всех работников государственного и частного сектора". Генсек заявил, что бастующие также выступают за "снижение себестоимости производства сельскохозяйственной продукции, гарантированное снижение цен, удовлетворение всех требований греческих фермеров против единой сельскохозяйственной политики ЕС". "Мы также боремся против всех военных расходов, которые идут на нужды НАТО и ЕС и которые затрагивают нашу страну, отправляющую фрегат в Красное море со штабом операции ЕС здесь, в Ларисе. Они отправляют наши вооруженные силы за пределы страны ради интересов НАТО, ЕС и крупных финансовых интересов", - подчеркнул лидер партии.

Проблемы на железных дорогах

Как сообщила компания Hellenic Train, в пассажирском поезде Афины - Салоники было примерно 350 человек. По официальным данным пожарной службы Греции, в катастрофе погибли 57 человек, десятки получили ранения. Среди них были преимущественно юноши и девушки в возрасте 20-30 лет.

После катастрофы представители профсоюзов железнодорожников заявили о проблемах с обеспечением безопасности на железной дороге Афины - Салоники. По их словам, на ряде участков трассы, где скорость движения поездов достигала 160 км/ч, не работали системы световой сигнализации и автоматического управления, перемещение поездов не отображалось на мониторах. Машинисты фактически вели поезда в ручном режиме.

После аварии все движение поездов в Греции было приостановлено, но после 22 марта 2023 года поэтапно возобновлено. Компания Hellenic Train заявила, что установит автоматические самописцы в поездах с возможностью фиксации внутрикабинных переговоров между машинистами поездов, начальниками станций и дистанционными диспетчерами. Также она уверяла, что создаст службу технической поддержки для обмена технической информацией между машинистами поездов и технической базой для оперативного решения технических проблем в движении поезда.

Расследование катастрофы в Темпи все еще продолжается, до сих пор заслушиваются и изучаются свидетельские показания. Судебный процесс, вероятно, начнется в июне. В ноябре 2023 года парламент Греции проголосовал за создание собственной парламентской комиссии по расследованию столкновения поездов. Эта комиссия из 31 человека в основном рассматривает вопросы политической ответственности за катастрофу.