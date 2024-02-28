В ГД вносят законопроект о стипендии для студентов-отличников в размере МРОТ

Ее размер может составить 19 тыс. рублей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" вносят в Госдуму законопроект, которым предлагается установить стипендию для студентов-отличников в размере одного минимального размера оплаты труда, а для остальных студентов вполовину от этой суммы. Об этом заявил журналистам вице-спикер палаты парламента, первый замруководителя фракции Владислав Даванков.

"Мы считаем, что студенты, конечно, в первую очередь должны учиться. Если мы хотим, чтобы у нас было образованное поколение, то стипендия должна быть для отличников не меньше, чем один минимальный размер оплаты труда. Это значит 19 тыс. рублей. Для всех остальных мы считаем, что минимальная стипендия должна быть половина МРОТ. Это 9,5 тыс. рублей", - сказал парламентарий.

По его словам, деньги на увеличение стипендий есть. "Каждый год на счетах вузов остается порядка 160 млрд рублей. Это значительная часть тех дополнительных средств, которая потребуется из бюджета", - добавил вице-спикер Госдумы.

МРОТ в России был повышен с 1 января 2024 года на 18,5% и теперь составляет 19 242 рубля в месяц.